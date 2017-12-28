T24 LogoT24 Logo
Gündem

Datça'da yalancı bahar

Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, badem ağaçları çiçek açtı

28 Aralık 2017 12:40

Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, badem ağaçları çiçek açtı. 
Datça\'nın Hızırşah Mahallesi\'nde, aralık ayında çiçek açan badem ağaçları, görenleri şaşırttı. Datçalı inşaat teknikeri 43 yaşındaki Rıdvan Öztürk, bu yıl havaların sıcak geçtiğini belirterek, \"Kasım ayı ortalaması 20- 22 derece dolayında seyrederken, aralık ayı 16-17 derecenin altına düşmedi. Erkenci bazı badem ağaçları, bu nedenle çiçeklerini açtı. Normalde badem ağaçlarının, ocak ayı sonlarına doğru çiçek açması gerekiyor. Bu mevsimde açan çiçeklerin çoğu, ne yazık ki meyveye dönüşmeden dökülecek\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA MUĞLA DatçaHızırşah MahallesiDatçalıRıdvanErkenciNormaldeBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24