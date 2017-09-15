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Politika

Datça'da MHP'den 22 istifa

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, aralarında partinin eski kurucuları ve yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi, MHP'den istifa etti

15 Eylül 2017 16:01

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, aralarında partinin eski kurucuları ve yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi, MHP\'den istifa etti.
Datça Adliye binasına gelen 22 kişi, İlçe Seçim Kurulu\'na MHP\'den istifa dilekçelerini verdi. Partililer, ardından herhangi bir açıklama yapmadan dağıldı. MHP\'nin 21 ve 23\'üncü dönem Muğla Milletvekili Metin Ergun da partiden istifa için adliyeye gelenlere destek oldu.
Ankara\'da yaşayan Ergun, siyasi partileri vatandaşların kurup, vatandaşların kapattığına dikkat çekerek, \"Türkiye\'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu, vatandaşlar, davranışları ve tavırlarıyla uzun süredir belli ediyor. İki yılı aşkın bir süredir bu değişim isteği belli oluyor. Buyurgan ve emredici üslup; kanun, anayasa, kural ve kurumsal kültürü dinlenmeyen, sadece ve sadece bir kişinin iradesine bağlı bir devlet anlayışı ve dünya ile adım adım kopan ilişkiler, insanımızda bir arayışa neden oldu. Ve bu arayışın adresi son iki yıldır Meral Akşener\'i işaret ediyor. Biz de siyasette yeni bir sayfa açmak için, Meral Akşener hanımefendi ile birlikte olduk\" dedi.

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