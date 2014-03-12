Datça'da kaçakları taşıyan tekne battı: 2 ölü, 3 kayıp

Datça açıklarında Suriye uyruklu 18 kaçağı Yunan adalarına götürmeye çalışan teknenin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi kayboldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kaçakları taşıyan küçük bir fiber tekne, Sarıliman mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Balıkçı teknelerinin de yardımıyla ilk olarak yarıya kadar suya gömülmüş teknedeki 1'i kadın 4 kişi kurtarıldı. Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada denizde donmak üzere olan 8 kişiyi daha bularak kurtardı. Sahil Güvenlik botuyla Datça Sahil Güvenlik iskelesine getirilen kaçaklar, ambulanslarla Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan kaçaklardan 45 yaşındaki Weilsal Rai'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Çağatay İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki grup halinde hastaneye getirilen kaçaklardan birinin hipodermi nedeniyle kurtarılmadığını belirtti. İnan, "Kazazedelerin tamamında ilk geldiklerinde hipodermi bulguları vardı. Kendilerini ısıttık. Genel durumları iyi, sadece şeker hastası olduğu için bir hastayı Marmaris Devlet Hastanesine sevk ettik" dedi.

Denizde kaybolduğu anlaşılan 2'si kadın, 2'si çocuk 4 kaçağı arama çalışmaları yapılırken, sabah saatlerinde Aktur mevkisinde Donia Alhavaslı isimli kadının cesedine ulaşıldı. Diğer kayıp kaçakların bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaçaklarla aynı teknede olan ve olaydan sonra hastaneye kaldırılan F.A'nın, Suriyelileri para karşılığı Yunan adalarına götürmeye çalışan organizatörlerden birisi olduğu belirlendi. Zanlının, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekiplerine verdikleri ilk ifadeye göre, 32 kişilik grup olarak İzmir'den 2 araçla Marmaris'e gelen kaçaklar, burada 3 gün kaldı. 5 organizatörle anlaşma yaptıklarını ifade eden kaçaklar, daha sonra Datça'ya geçerek dün akşam tekneyle denize açıldı.

Bu arada kaçakları taşıyan teknesinin battığı haberini sosyal medyadan öğrenen çok sayıda Datçalı, yardım için seferber oldu. Hastaneye gelen vatandaşlar, kaçaklara giysi ve battaniye getirdi.

Güvenlik güçlerinin kaçakların ifadeleri doğrultusunda diğer 4 organizatör ve ilçede oldukları tahmin edilen diğer kaçakları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.