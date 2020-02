Datça'da Almanlar Ekim Festivali'nde buluştu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, Almanların geleneksel Ekim Festivali (OktoberFest) yapıldı. Datça\'ya 5 kilometre mesafede, Kargı Koyu\'ndaki bir otelin bahçesinde bu yıl 3\'üncüsü gerçekleştirilen festivale, Datça\'da yerleşik olarak yaşamlarını sürdüren Almanlar\'ın yanı sıra, çok sayıda Türk misafir de katıldı.

Almanya\'nın Münih kentinde her yıl ekim ayında düzenlenen Oktober Festivali\'ni, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta yaşatan Almanlar, geleneksel kıyafetleriyle dikkat çekti. Festivalin açılışını, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar yaptı. Üzerinde ağzı açık ters yerleştirilmiş bira şişesi bulunan fıçıya, elindeki çekiçle vurup, misafirlerin bardaklarına bira dolduran Gürsel, festivalin gelecek yıllarda da tekrarlanması dileğinde bulundu. Datça\'da farklı kültürlerin, geleneklerini yaşatabilmelerinin önemli olduğunu belirten Gürsel, \"Hepimiz insanız. Onlar da bu ilçenin insanları ve huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyorlar. Bizim de isteğimiz aynı. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeden mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayıp eğlenmeye herkesin hakkı var. Bu festival dilerim uzun ömürlü olur, sonsuza dek yaşar\" dedi. Festival sorumlusu Özge Atalay, Almanlar\'ın her yılın ekim ayında düzenlediği OktoberFest\'i bambaşka bir coğrafyada yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl 3\'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Festivale olan ilgi her geçen yıl artıyor. Çevre il ve ilçelerden de büyük bir coşkuyla katılımlar oluyor. Bu durum bizi gelecek adına umutlandırıyor\" diye konuştu.

6-7 Ekim tarihleri arasında iki gün süren festival boyunca, çeşitli müzik dinletileri, halka atma ve top atma yarışmaları düzenlendi.



FOTOĞRAFLI