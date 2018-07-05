Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm makilik alan, küle döndü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

Datça\'ya 30 kilometre mesafede Palamutbükü sahili, Kumyer Mevkii\'ndeki çöplük alanda bugün saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Marmaris\'ten bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz ve 37 orman işçisi ile vatandaşlar da dtestek verdi. 1 saat süren çaba sonucu karadan ve havadan müdahale ile alevler söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü belirlendi. Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtirken, \"Jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bölgedeki enerji nakil hatları ya da çöp depolama alanındaki olası metan gazlarından yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor\" dedi.

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