Datça'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu: Sana ne istediğim gibi bisiklete binerim

Muğla’nın Datça ilçesinde her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, pandemi nedeniyle bu yıl bireysel ve küçük gruplar halinde yapıldı.

2013 yılından bu yana Avrupa Hareketlilik Haftası’na dikkat çekmek için Otomobi̇lsi̇z Kentler Günü’nde kadınlar hem kendilerini hem de bisikletlerini süsleyerek toplu sürüş yapıyorlardı. Ama bu yıl pandemi nedeniyle kadınlar bi̇reysel olarak, diledikleri güzergâhta turlarını yaptılar ve sosyal medya üzeri̇nden taleplerini dile getirdiler.

Datça Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00 sıralarında, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek bir araya gelen bir grup kadın, çiçeklerle süsledikleri bisikletlerinin üzerinde tur atıp, "Arabadan in, bisiklete bin" sloganı attı.

Etkinliğe katılan kadınlar, daha sonra ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar dağılarak pedal çevirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar adına konuşan Ümit Kırcali (62) bu yıl pandemi nedeniyle toplu tur ve toplu eğlence yapamadıklarını söyledi.

Kırcaali, "Amacımız farkındalık yaratmak. Kadınlar senede bir gün değil, her hafta pazar günleri bisiklete binmek istiyor. Pandemi, ulaşımda bisikletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 'Arabadan in, bisiklete bin' bizim mottomuz. Seneye, Koronavirüssüz günlerde çok daha kapsamlı etkinliklerde buluşmayı ümit ediyoruz" dedi.

Etkinliğe yürüme 72 yaşındaki Remziye Ülker Efcan'ın engelli yürüteci ile katılması dikkat çekti.

Neden "süslü kadınlar"?

Süslü olmanın "İstediğim gibi bisiklete binerim ve kendi kontrolümü sağlarım" anlamına geldiğini belirten kadınlar, bu turu neden yaptıklarını şöyle açıklıyorlar:

"Süslü kadın, kalıpların dışında kendi istediği gibi yaşayan kadındır. Süslü olmak aslında 'Sana ne istediğim gibi bisiklete binerim' demek.

Bisikletli kadınlar olarak varız, istediğimiz gibi, istediğimiz zaman yollarda oluruz mesajı vererek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Trafikten boğulan ancak başka bir alternatif tanımayan insanlara, bisikletin çevreye zarar vermeyen ve keyifli bir ulaşım aracı olduğunu gösteriyoruz. Bisiklete binen kadınların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Şehirlerdeki bisiklet kullanıcılarının sayısının artması ve yollarda görünür olmasının yerel yönetimleri bisiklet yolları altyapısı konusunda çalışmaya ikna edeceğine inanıyoruz. Türkiye’de kadının dik duruşunu göstermek istiyoruz."