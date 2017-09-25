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Datça Bit Pazarı'na nur yağıyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, her ayın son pazar günü kurulan bit pazarı, çevre il ve ilçelerden gelen meraklıların yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanından koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor

25 Eylül 2017 16:38

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, her ayın son pazar günü kurulan bit pazarı, çevre il ve ilçelerden gelen meraklıların yanı sıra, Türkiye\'nin dört bir yanından koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor.
Datça Belediyesi\'ne ait kapalı pazaryerinde kurulan bit pazarında bu ay, Ankaralı koleksiyoner 70 yaşındaki Vedat Duman da tezgah açtı. \'Türkiye Cumhuriyeti Hatıra Paraları\' ve \'Toplama Merakı\' adlı kitapları ile tanınan Duman, Datça ikinci el eşya pazarında bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Datça\'da kurulan ikinci el eşya pazarını çok önemsediğini ifade eden Duman, \"Datça, bölgede bir ilke imza atarak çok önemli bir görev üstlendi. Burada, unutulmaya yüz tutan bir dönemin vazgeçilmez eşyaları, yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yeni nesil bu eşyaları belki de ilk kez görme olanağı bulunuyor. Böylesi önemli bir işleve sahip olan Datça Bit Pazarı\'na destek olmak amacıyla bu ay bende burada tezgah açtım\" dedi.
50 KURUŞLUK KAĞIT PARA
Tezgahında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti\'nde basıldığı halde tedavüle sokulmayan para olan 50 kuruşluk kağıt paranın hikayesini anlatan Duman, \"Buraya gelirken çok değerli koleksiyon paraları getirdim. İçlerinden biri olan 50 kuruşluk kağıt paranın ise önemli bir hikayesi var. 1943-1944 yıllarında İngiltere\'de üç seri halinde 1,5 milyon adet basılan bu kağıt paranın ön yüzünde İsmet İnönü, arka yüzünde ise Ankara Halkevi\'nin resmi bulunuyor. İngiltere\'den Türkiye\'ye paraları getiren yabancı bandıralı gemi, Yunanistan\'ın Pire Limanı açıklarında Alman denizaltısı tarafından batırılır. Sahile vuran paralar, Yunanlılar tarafından toplanır. Bunun üzerine 50 kuruşluk kağıt paralar Hükümet tarafından iptal edilir. Bugün görülen bu paralar, o gün denizden toplanan paralardır\" dedi.

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