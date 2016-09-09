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Datça Belediyesi’nden ‘9 Eylül’ paylaşımı: Su soğuk ama girince alışıyorsun!

Belediye, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

09 Eylül 2016 19:28

Datça Belediyesi’nin 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun yıldönümü vesilesiyle paylaştığı bir tweet sosyal medyada tartışma yarattı. Belediye, Yunan İşgal Ordusu Başkumandanı Trikupis'e atfen “Su soğuk ama girince alışıyorsun” yazan tweet’i tepkiler üzerine sildi.

Hürriyet’in haberine göre, 9 Eylül’de son Yunan askerleri de İzmir’den çıkarılmış, bu tarihi olay Kurtuluş Savaşı’nı anlatan birçok kaynağa “Yunan ordusunun denize dökülmesi” diye geçmişti.

Datça Belediyesi, 9 Eylül’ün 94’üncü yıldönümü olan bugün sabah saatlerinde tartışmalı bir tweet attı.

Yüzlerce kez retweet edilen ve beğenilen tweet sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.

Kullanıcılar mesajın ırkçı olduğunu belirtirken, kimisi bunun komik bir espri olduğunu iddia etti. Tepkilerin artması üzerine belediye mesajı sildi.

 

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