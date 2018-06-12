Datça Belediyesi'nden 24 Haziran mesajı: Tüm plajlarımızda bakım var, 25'ine bekleriz

Muğla’ya bağlı Datça’da belediye, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için özel bir mesaj yayınladı.

Datça Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Dikkat! 24 Haziran’da bütün plajlarımızda bakım var! Ama 25’inde herkesi bekleriz” ifadelerine yer verildi. Seçimlerde sandığa gitmenin önemine vurgu yapan Datça Belediyesi, paylaşımının altına “İyisi mi siz bu yıl oyunuzu yerinde kullanıp öyle gelin Datçamıza, biz en güzel anılarla geri dönmeniz için buradayız” notunu düştü.