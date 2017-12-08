Datça açıklarında 4.5'lik deprem (2)

\'KISA SÜRDÜ AMA KORKTUK\'

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem hafif şekilde hissedildi. Yaklaşık 5-6 saniye kadar süren depremde, can ya da mal kaybı olmadı. Depremi sabah evde kahvaltı hazırlığı yaparken hissettiğini söyleyen Naci Örki (58), \"İkinci kattaki evimizde sabah kahvaltı için hazırlık yapıyordum. Eşim henüz uyuyordu. Depremi hissederek uyandı. Artçılar gelmeyince rahatladık\" diye konuştu.

Depremi otel odasında hissedip kendilerini dışa attıklarını belirten Ahmet Mindillioğlu (34), \"Deprem çok kısa sürdü. Hemen dışarı çıktık. Özelikle Bodrum depremlerinden sonra her sallantıda korkuyoruz. Henüz otele dönemedik\" dedi.

Kahvehanesinin sabah temizliği yaparken depremi hissettiğini ifade eden Yusuf Karatay (35) ise \"Hafif bir sarsıntı oldu. Dışarı çıkıp etrafa baktım. İkinci sarsıntı olmadı\" dedi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)



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