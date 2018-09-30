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Yaşam

Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Deprem Muğla'nın Datça ilçesinin kırsal mahallelerinde hafif şekilde hissedildi

30 Eylül 2018 20:24

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter Ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın bazı kırsal mahallerinde hafif şekilde hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 16.15'te merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 42.10 kilometre altında meydana gelen ve yıkıma neden olmayan deprem, Datça'nın Akdeniz kıyılarına yakın olan kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Mesudiye ve Sındı mahallelerinde hafif şekilde hissedildi.

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