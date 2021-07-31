Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="pi-module long-module gs-w" data-row="2" data-col="1" data-sizex="8" data-sizey="50" data-module-id="353" data-id="33401" data-long="long-module">\n<div id="dha-haber-detay" class="dha-haber-detay module ">\n<div class="module-wrapper medyanet-content"><main class="news-content">\n<div class="news-body">\n<p class="spot ">Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>\n</div>\n</main></div>\n</div>\n</div>\n<div class="pi-module gs-w" data-row="45" data-col="9" data-sizex="4" data-sizey="15" data-module-id="352" data-id="33382"><em>Ayrıntılar geliyor...</em></div>\n</body>\n</html>