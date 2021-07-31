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Yaşam

Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

31 Temmuz 2021 23:13

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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DatçaDatça deprem
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