Dassault firması iş jeti projesi 6X'i tanıttı; 47 milyon dolarlık uçağın Türkiye'den ilk siparişini Cengiz Holding verdi

Fransız Dassault firması iş jeti projesi olan 6X’i dünyaya tanıttı. 10 bin 186 kilometre menziliyle İstanbul’dan direkt New York’a uçabilen jet saatte 1100 km hıza ulaşabiliyor. Türkiye'den ilk siparişi ise Mehmet Cengiz'in patronu olduğu Cengiz Holding verdi.

Dünyayı sarsan ve havacılık sektöründe tarihin en ağır krizine yol açan pandemi, iş jetlerine olan ilgiyi artırdı. Bu süreçte Dassault'un yeni Falcon iş jeti ailesi üyesi 6X, Bordeaux/Merignac tesislerinden törenle çıkartıldı ve dünya tanıtımı gerçekleştirildi. Fransız üretici, fabrikadan çıkış törenini sosyal medyada çevrimiçi yayınlandı ve rekor katılımla gerçekleşti.

Sözcü gazetesinin haberine göre; çift motorlu, uzun menzilli uçak projesi, Şubat 2018'de başlamıştı. İmalatçının 5X projesinde motor sorunu yaşaması üzerine Dassault mühendisleri gövdeyi bir metre uzatarak 6X uçağını geliştirmişti.

Yeni jet, 10 bin 186 kilometre menziliyle İstanbul'dan New York'a hatta Brezilya'ya kadar direkt uçabiliyor. 6X'in hızı saatte 1100 kilometreyi aşıyor.

16 kişiye kadar yolcu alabiliyor

Fabrikadan çıkarılan ve tüm dünyaya tanıtılan 6X, en yakın zamanda yer testlerine başlayacak. Test uçuşlarına ise gelecek yıl başlaması bekleniyor.

Sınıfının en geniş kabinine sahip 6X, 16 kişiye kadar yolcu alabiliyor. Kabin yüksekliği 1.98 metre, genişliği ise 2.58 metre. 30 yan pencerenin yanında tavanda da sıradışı bir penceresi bulunuyor.

Türkiye'den ilk sipariş Cengiz Holding'den

Halen aynı firmanın Falcon 7X ve Falcon 2000LXS model uçaklarını kullanan Cengiz Holding, 2022'de teslim almak üzere 6X siparişi veren ilk Türk firma oldu. Koç Holding, Limak, Palmalı (2 tane), Socar, Sorena ve Acıbadem Holding halen Falcon 7X kullanıyor.

Havacılık sitelerine göre, jetin fiyatının 47 milyon dolar olması bekleniyor.