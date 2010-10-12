-DASK'A İLGİ YETERSİZ İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına giren 13 milyon konuttan 3,3 milyonunun, yani yüzde 25'inin güvence altına alındığını belirterek, ''Ancak bu oranı yeterli bulmuyor, 3–4 yıl içinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısını 5,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi. Selamet Yazıcı, Uluslararası Doğal Afetleri Azaltma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, son 60 yıl içinde Türkiye'deki doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasarların üçte ikisinin deprem nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. Yazıcı, ''Topraklarının yüzde 96'sı, nüfusunun yüzde 98'i değişen seviyelerde deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de kurumsal ve bireysel düzeyde alınan önlemler artırılmalı '' ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Afet Azaltma Strateji Merkezi tarafından hazırlanan 2005–2015 Hyogo Eylem Planı'na değinen Yazıcı, Türkiye'nin 2000'de kurulan DASK sayesinde afetlere yönelik sigorta uygulaması açısından bu planın önünde gittiğini dile getirdi. Yazıcı, şöyle devam etti: ''Zorunlu Deprem Sigortası sisteminin yürütülmesinden sorumlu DASK, deprem, deprem sonucu oluşan yangın, yer kayması ve infilakın doğrudan oluşturduğu maddi hasarlara karşı konutları raporda da öngörüldüğü şekilde düşük sigorta primleriyle güvence altına alıyor. Yine raporda yer alan sigorta ve reasüransla finansal risk paylaşımının sağlanması, kamu-özel sektör işbirliğinin kurulması, afet riskinin azaltılması çalışmalarına özel sektörün dahil edilmesi, afet riskinin yönlendirileceği alternatif ve yenilikçi finansal enstrümanlar geliştirilmesi maddeleri de DASK tarafından deprem açısından tam olarak karşılanıyor.'' Açıklamasında, Uluslararası Kızılhaç Ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) 2010 Dünya Afet Raporu'na da değinen Yazıcı şunları ifade etti: ''Bu rapor afet sigortası yaptırma oranının düşük gelirli ülkelerde yüzde 1, orta gelirli ülkelerde yüzde 3 iken yüksek gelirli ülkelerde ortalama yüzde 30 olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'ye baktığımızda ise bugün Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına giren 13 milyon konuttan 3,3 milyonunun, yani yüzde 25'inin güvence altına alındığını görüyoruz. Türkiye bu oranla yüksek gelir seviyesine sahip ülkelere hızla yaklaşıyor. Ancak bu oranı elbette yeterli bulmuyor, 3–4 yıl içinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısını 5,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.''