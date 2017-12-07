T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DASK hasar tespit kaynağını artırıyor

İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokol ile DASK’ın ihtiyaç duyması halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin teknik ekipleri DASK’ın ihtiyaç duyacağı hasar tesp

07 Aralık 2017 14:23

İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokol ile DASK’ın ihtiyaç duyması halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin teknik ekipleri DASK’ın ihtiyaç duyacağı hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirebilecek; böylelikle hem hızlı hasar tespiti yapılacak, hem de ülke genelinde kaynak tasarrufu sağlanacak.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından Ağustos ayında imzalanan protokol ile bugüne kadar sadece kendi alanlarına giren hasarları tespit eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri artık Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçeleri olan binalardaki hasarların tespiti için de çalışacak. Protokol ile DASK hasar tespit kaynağını artıracak ve olası büyük bir deprem için daha hızlı hasar tespiti yapabilecek kaynağa sahip olacak.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Anadolu’nun tüm illerinden gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkililerine protokolün detayları hakkında bilgi verildi.
“Hasar Tespit kaynağını artırarak, olası bir depremde yaraları hızla saracağız”
DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı ise protokolün önemini şu sözlerle aktardı, ”DASK olarak her zaman ‘Deprem geçecek, hayat devam edecek’ dedik, bunu başarabilmek için de ilk olarak insanlarımızı depreme karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlayan projeler ürettik. Deprem öncesine ne kadar çok hazırlanırsak deprem sonrasında yaşayacağımız etkileri azaltabileceğimizi biliyoruz. Protokol hem deprem öncesi hem de deprem sonrası hazırlıklarımızın bir parçası. Hasar tespit kaynağımızı artırarak olası bir depremde zarar gören vatandaşlarımıza en hızlı şekilde yardımcı olup, oluşabilecek yaraları hızlıca kapatmayı hedefliyoruz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHADoğal Afet Sigortaları Kurumu DASKBakanlığıDASKınMüdürlüklerininEkonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı MehmetBakanı MehmetAğustosZorunlu Deprem Sigortası ZDSProtokolDASKAnkaranın Kızılcahamam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24