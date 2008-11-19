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Kültür-Sanat

'Das Kapital' çizgi roman oluyor!

Küresel ekonomik kriz, Marx’ın eseri Kapital’i kapitalistlerin para kaynağı yaptı.

19 Kasım 2008 02:00

Küresel ekonomik kriz, Marx’ın eseri Kapital’i kapitalistlerin para kaynağı yaptı. Kitap, Japon çizgi-romanı manga formatında yayınlanacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, komünist öğretinin kurucusu Karl Marx’ı (1818-1883) gündeme taşıdı. Kitapları en çok satanlar listesine giren Marx, kapitalistlerin yeni para kaynağı oldu. Bu şirketlerden biri de dünyanın 2’nci en büyük ekonomisi Japonya’nın önde gelen yayınevlerinden East Press... Marx’ın eseri Kapital’i yeniden basacak olan yayınevi, kitabı Japon çizgi-romanı manga formatında yayınlamaya hazırlanıyor. Sol edebiyat akımından yararlanmak isteyen şirket yöneticileri, “Manga, Japonya’da çok tutulan ve saygı duyulan bir sanat dalı. Kapital’ı manga formatında yayınlayarak daha anlaşılır hale getireceğiz” dedi. 1929 tarihli ve bir grup işçinin kapitalist patronlarına karşı mücadelelerini anlatan Kanikosen adlı kitap, geçen ay 507 bin adet satmıştı.

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