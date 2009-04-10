Darwin'nin yumurtası

Evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'in Beagle gemisiyle araştırmaları sırasında topladığı bir yumurta Cambridge Üniversitesi müzesinde bulundu.



Üzerinde Darwin'in ismi yazılı koyu kahverengi yumurta, üniversitenin zooloji müzesinde gönüllü çalışan emekli uzman Liz Wetton tarafından keşfedildi.



Yaklaşık 10 yıldır haftada bir gün müzede yumurtalar üzerinde çalışan Wetton, Darwin'in yumurtasını şubatta buldu.



Ünlü doğa bilimcisi, küçük bir kutuya koymaya çalıştığı için yumurtanın kırık olduğu belirtildi.



Yumurtanın, Darwin'in topladıklarından arta kalan bilinen tek örnek olduğu belirtildi.



Müze yetkilisi Mathew Lowe, Darwin'in 200'üncü doğum günü kutlanırken Beagle'daki örneklerden birinin bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi.



