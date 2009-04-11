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Bilim / Teknoloji

Darwin'in yumurtası 150 yıl sonra bulundu

Evrim Teorisi'nin babası Darwin'in ünlü HMS Beagle gemisiyle çıktığı araştırma gezisinde incelediği bir yumurta bulundu

11 Nisan 2009 03:00

Evrim Teorisi'nin babası Charles Darwin'in ünlü HMS Beagle gemisiyle çıktığı araştırma gezisi sırasında incelediği bir yumurta bulundu. 

Cambridge Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde bir çekmecede ortaya çıkan, üzerinde Darwin'in isminin yazılı olduğu koyu kahverengi yumurta, üniversitenin zooloji müzesinde gönüllü çalışan emekli uzman Liz Wetton tarafından keşfedildi.

80 yaşındaki Liz Wetton'un müzenin yumurta koleksiyonunu kataloglama ve tekrar kutulamak amacıyla çalıştığı sırada ortaya çıkan Common Tinamou yumurtası, çatlak vaziyette bulundu.

Kayıtlara göre yumurtanın üzerindeki büyük çatlak Darwin'in kendisi tarafından, oldukça küçük bir kutuya konulmaya çalışılırken oluştu.

 
Yaklaşık 10 yıldır haftada bir gün müzede yumurtalar üzerinde çalışan Wetton, Darwin'in yumurtasını Şubat ayında buldu. Wetton, yumurtayı 20 binden fazla yumurtadan oluşan koleksiyonda, neredeyse 140 yıldır gün yüzü görmemiş şekilde buldu.

Yumurtanın, Darwin'in topladıklarından arta kalan bilinen tek örnek olduğu belirtildi.

Müze yetkilisi Mathew Lowe, Darwin'in 200'üncü doğum günü kutlanırken, hem de paskalya arefesinde Beagle'daki örneklerden birinin bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi.


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