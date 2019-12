Darwin'in 'Türlerin Kökeni' kitabına rekor fiyat

İngiliz doğabilimci Charles Darwin'in bilim tarihinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen ''Türlerin Kökeni'' (On the Origin of Species) adlı eserinin 1859 tarihli ilk baskısı 103 bin sterline (yaklaşık 255 bin lira) satıldı.

Dünyaca ünlü müzayede evi Christies'in Londra'daki şubesinde bugün ''Değerli el yazmaları ve kitaplar'' adlı müzayedede 81 eser satışa çıkarıldı. İlginin yoğun olduğu açık artırmada, Darwin'in ''Türlerin Kökeni'' adlı eseri, telefonla müzayedeye katılan bir alıcının oldu.

-''KİTAP, 50 YIL BOYUNCA TUVALETTE TUTULMUŞ''-

Christies'in kitap birimi müdürü Margaret Ford, Darwin'in ''biyolojik evrim kuramı'' üzerine olan bu önemli eserinin nasıl günümüze dek saklandığının ilginç öyküsünü AA muhabirine anlattı.

Ford, Darwin'in bu eserinin 19. yüzyılın en önemli bilimsel eserlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Geçen 50 yıl boyunca bu önemli eser çok garip bir yerde tutulmuş. Bir Oxford Üniversitesi profesörü 50 yıl önce bu kitabı ikinci el kitapçısından çok komik bir fiyata satın almış ve o zamandan beri de bu kitap bu profesörün konuk tuvaletindeki kitaplıkta saklanmış. Daha sonra da bu profesörün damadının, kitabın, Darwin'in en önemli eserinin ilk baskılardan biri olduğunu farketmesiyle ortaya çıkmış.''

150 yıl önce tam olarak bugün Darwin'in ''Türlerin Kökeni'' eserinin basılmış olmasının, müzayedenin önemini artırdığını da kaydeden Ford, kitabın 6 baskısı olduğunu, satışa sunulan kitabın ise 1250 kopyası olan ilk baskılardan biri olduğunu söyledi.

Eserin önemi nedeniyle 100 bin sterlinden fazla bir fiyata satılacağını tahmin ettiğini ifade eden Christies'in kitap birimi müdürü Ford, kitabın alıcısının gizlilik ilkesi gereği açıklanamayacağını sözlerine ekledi.