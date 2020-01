Darwin'in torunu: Et yemeyin

Evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin’in torunu Chris Darwin ete 'savaş' açtı. Darwin, beslenme alışkanlıklarımızı sorgulamamız ve bir seçim yapmamız gerektiğini söyleyerek, "Evet proteine ve düzenli almamız gereken 25 aminoasit var. Gelin görün ki bu aminoasitler bitkilerde de var" dedi.

Dünyada ilk defa İngiltere’de ilk defa et tüketimi hakkında kapsamlı bir konferans düzenlendi. Et üretimi ve tüketiminin dünyadaki yaşamı nasıl etki Tükeniş ve Hayvancılık başlıklı konferansın 50’den fazla katılımcısı ve 500’den fazla delegesi arasında Chris Darwin de vardı. The Independent gazetesine de konuk olan Chris Darwin, ”Evet proteine ve düzenli almamız gereken 25 aminoasit var. Gelin görün ki bu aminoasitler bitkilerde de var. Evet, güneşli bir günde güzel bir biftek ve patatesin yanında bir Avustralya pubında şarap içmeyi ben de çok severim ama gezegeni daha çok seviyorum” diyor.

Chris Darwin, insanları daha az et yemeyi teşvik etmek için “Darwin’in Meydan Okuması (Darwin Challenge)” adıyla bir hareket başlattı. Darwin Cahallenge’ı bir mobil uygulamaya da dönüştüren Darwin, kampanyaya katılanları haftada bir gün daha az et yemeye davet ediyor. Darwin Challenge projesinin sitesinde hayvanlara kötü muamelenin ve ormansızlaşmanın durdurulabileceği, insan sağlığının düzelebileceği,sera gazı salımının düşebileceği, ve insan haklarında kazanımlar elde edilebileceği söyleniyor.

