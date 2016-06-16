Darwin'in el yazması bir sayfa 250 bin dolara satıldı

Evrim kuramını ortaya atan İngiliz biyolog Charles Darwin’in 1858 tarihli "Türlerin Kökeni" kitabının elle yazılmış taslağının bir sayfası Sotheby's müzayede evinde yapılan bir açık arttırma ile 250 bin dolara satıldı. Bu taslağa ait sayfalara nadir olarak rastlanıyor. Kayıtlara göre, taslaktan az sayıda sayfa bugüne ulaştı ve bunlardan beşi geçen otuz sene içinde mezata düştü.

Kültür Servisi'nin haberine göre, sayfa, 19. Yüzyıl Nadir Kitaplar & Fotoğraflar Dükkanı (19th Century Rare Book & Photograph Shop) sahibi Stephan Loewentheil’e yaklaşık 250 bin dolara (yaklaşık 732 bin lira) satıldı.

İki yüzü de yazılı olan sayfada 140 kelime ile birlikte düzeltmeler de mevcut. Sayfa, güdüsel kalıtımın doğal seleksyondaki rolünü araştıran bölüme ait. Müzayede evi, sayfadaki metnin kitabın ilk baskısında değiştiğini belirtti. Sayfanın arka yüzünde Darwin’in notları ile birlikte geometrik formüller mevcut.