Darwin yılı etkinlikleri

ODTÜ, Sabancı ve Boğaziçi Üniversiteleri'nde düzenlenen uluslararası konferanslarda pek çok bilim insanı evrimi anlatacak



Radikal gazetesinin haberine göre; dünya çapında kutlanan 2009 Darwin Yılı çerçevesinde ülkemizde tek olup biten TÜBİTAK skandalları değil. ODTÜ, Yeditepe Üniversitesi, Boğaziçi ve Sabancı Üniversiteleri çok önemli isimleri öğrenci ve akademisyenlerle buluşturuyor.



Ankara ve İstanbul’da gerçekleşek etkinliklere British Council de ‘Darwin Now’ isimli sergiyle eşlik ediyor. Amerika, Avustralya, Bulgaristan, Çin, Fransa, Hırvatistan, Hong Kong, İspanya, Kanada ve Yunanistan gibi 25 ülkede gerçekleşen ‘Darwin Now’ sergisi, Charles Darwin’in geride bıraktığı önemli mirasın 21. yüzyıldaki etkilerini araştırmak amacıyla başlattılan küresel bir proje.



Yedi hafta sürecek



Sabancı Üniversitesi’nin ‘Darwin ve Ötesi’ adını taşıyan etkinlik serisi, ABD’deki Tufts Üniversitesi’ndeki Fletcher Felsefe Kürsüsü profesörü Daniel Dennett’ın 10 Nisan’da verdiği konferansla başladı. Etkinlikler çerçevesinde, genetik profesörü Vidyanand Nanjundiah; biyoteknoloji ve biyogüvenlik üzerine çalışan Prof. Klaus Amman, Harvard Üniversitesi’nde çalışan ve ‘Yaşamın Sırrı: DNA’ adlı kitabıyla tanınan Prof. Andrew Berrry de konferanslar verecek.



Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘Darwin ve Bilim’ kutlamaları yedi hafta sürecek ve dünya çapında şöhrete sahip profesörler konuşmalar yapacak. Boğaziçi Üniversitesi etkinlikleri 22 Nisan’da, Kaliforniya Üniversitesi Evrimsel Genetik Bölümü’nden, otuzdan fazla kitabın yazarı Francisco J. Ayala’nın ‘Darwin’in Devrimi: Tasarımcısız Tasarım’ başlıklı konuşmasıyla başlıyor.



Cambridge Üniversitesi Yayınları, Routledge ve Ashgate gibi saygın yayınevlerinin bilim dizilerinin editörlüğünü yapan Durham Üniversitesi’nden David Knight Darwin’in Beagle serüvenini 4 Mayıs’ta anlatacak. Mayıs ayı boyunca Chicago Üniversitesi Bilim ve Tıp Tarihi profesörü Robert J. Richards; University College London Genetik, Evrim ve Çevre Araştırma Bölümü’nden Mark Thomas; Hindistan Bilim Enstitüsü’nde genetik profesörü Prof. Vidyanand Nanjundiah konuşucaklar.



Evrim sempozyumu



23-24 Mayıs tarihlerinde, yine Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek 2. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nda çok sayıda akademisyen ve genç bilim insanı farklı alanları kapsayan sunumlar yapacak. Aslı Tolun ve Celal Şengör’ün de konuşmalar yapacağı sempozyumda Londra Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı olan birçok popüler bilim kitabı yazmış Steve Jones ‘İnsan Evrimi Bitti mi?’ sorusunu gündeme getirecek. New York Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Douglas Futuyma da ‘Evrimi öğretmek’ başlıklı bir konferans verecek.





