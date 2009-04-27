Darüşşüfaka’dan eğitim imkânı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanvekili Beşir Özmen, 31 Mayısta 20 ilde yapılacak sınavla kuruma öğrenci seçeceklerini belirterek, iki oturumdan oluşan sınavın Konya'da Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda yapılacağını bildirdi.



Özmen, Konya Öğretmenevi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Darüşşüfaka Eğitim Kurumları'nın babası olmayan ve ailesinin maddi durumu yetersiz öğrencilere parasız yatılı eğitim verdiğini söyledi.



Hızla değişen dünyada eğitim anlayışının yeniden tanımlandığını vurgulayan Özmen, "Günümüz gençlerinden, aldıkları eğitimle akademik anlamda donanımlı olmalarının yanı sıra kendilerini doğru ifade edebilen, toplumsal sorumluluk sahibi, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmiş, farklı alanlara ilgi duyan ve yaşam boyu öğrenen bir yapıya sahip olmaları beklenmektedir" dedi.



Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na 31 Mayısta 20 ilde yapılacak sınavla öğrenci alınacağını anlatan Özmen, kurumlarının Türkçeye hakim, İngilizceyi etkin kullanan ve ikinci yabancı dilde iletişim kurabilen çağdaş, öz güvene sahip, öğrenerek kendini geliştiren, değişime uyum sağlayan, çağın gerektirdiği teknolojileri en üst düzeyde kullanan, akademik alanda donanımlı ve yaşamlarının her alanında fark yaratacak gençler yetiştirdiğini kaydetti.



İlk ve orta öğrenimlerini tamamlayan öğrencilere üniversite eğitimleri döneminde de burs verdiklerini ifade eden Özmen, "31 Mayısta 20 ilde sınav yapacağız. İki oturumdan oluşan sınav Konya'da Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda yapılacak" dedi.



Darüşşüfaka Eğitim Kurumları'nda halen 814 öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Özmen, şöyle konuştu:



"Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 146 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile eğitim vermektedir. Babası hayatta olmayan ve ailelerinin maddi olanaksızlıkları nedeniyle iyi eğitim fırsatı bulamayan kız ve erkek çocuklarına 4. sınıftan başlayarak parasız ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, sunduğu kaliteli eğitimle öğrencilerin yaşamlarını değiştirmektedir."



Son başvuru tarihi 29 Mayıs



Darüşşüfaka Eğitim Kurumları yöneticilerinden Nilgün Akalın ise 31 Mayısta 20 ilde yapılacak sınav için son başvuru tarihinin 29 Mayıs olduğunu, başvuruların İstanbul'da şahsen, diğer yerlerden ise posta yoluyla yapılabileceğini söyledi.



Akalın, sınava 1999 ya da daha sonraki tarihlerde doğmuş, 2008-2009 öğretim yılında 3. sınıf öğrencisi olan, sağlık ve diğer yönlerden yatılı okulda öğrenim görmesinde sakınca bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin başvurabileceğini belirtti.



Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile ilgili tanıtım filminin de gösterildiği toplantıda, Özmen ve Akalın öğrenci velilerinin sorularını yanıtladı.

