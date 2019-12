Darüşşafakalılardan görme engelliler için proje

Darüşşafakalı çocuklar görme engelliler için iki örnek proje geliştirdi. Sesli ÖSS test seti engellilerden tam not aldı. Görme engelliler için yön bulma aleti ise dünya üçüncüsü oldu



Her şey Darüşşafaka Lisesi öğrencisi Ecem Yılmaz’ın, görme engelli arkadaşına “ÖSS’ye nasıl hazırlanıyorsun” diye sormasıyla başladı. “Annem akşamdan akşama soruları okuyor” yanıtını alınca gözlerini kapadı, bir soru okunmasını istedi. Anlayamadı. Tekrar okunmasını istedi. Soruyu çözmesi için gereken süre geçmişti bile...



‘Kitap okumak için

sadece iki kulağım var’



Ecem, “Herkes engelli kişileri topluma kazandıralım diyor. Ancak çok az kişi bir şeyler yapıyor” diyerek harekete geçti. Darüşşafaka’nın her yerine afişler astı. ‘Kitap okumak için sadece iki kulağım var. Bunun için size ihtiyacım var’ yazan afişlerin harekete geçirdiği 35 gönüllüyle birlikte ÖSS hazırlık testlerini okuyup kaydetmeye başladılar.



Ecem’in projesi hızla büyüdü: “Bilgisayar bölümü kayıt yapabileceğimiz bir sistem ayarladı. Parıltı Görme Engelliler Derneği’ni aradım. Projeyi anlatınca çok mutlu oldular. İlk kaydımızı yaptık. Eleştirileri almak için derneğe postaladık. Görme engelli arkadaşıma da dinlettim. Sorular arasında beş saniye ara vermemizi istedi. Sonra her hafta bir konu testi okuduk. Bir ÖSS deneme okumasını tamamladık şimdi ikincisini okuyoruz. Dernek de bunları çoğaltacak.”



27 ülke, 11 bin 200 öğrenci



Görme engellilerin istedikleri zaman kendi başlarına test çözerek ÖSS’ye hazırlanmalarını sağlayacak proje, Darüşşafaka’dan çıkan tek proje de değil.



6. sınıf öğrencileri Elif Karaatlı, Ayşenaz Çubukçu ve Aleyna İnanç da Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşumu Olimpiyatları için, görme engellilerin yollarını bulmasını sağlayan bir alet tasarladı. Alete ‘Görme Engellilere Yol Bulma Aleti (GEYBA) adını veren çocuklar, 27 ülkeden 11 bin 200 öğrenci arasında ‘e-gelecek’ kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.



GEYBA üzerinde görme engelli insanların kullanabileceği küçük bir klavye olan kol bilgisayarı ve ucunda tarayıcı bulunan bir bastondan oluşuyor. Bilgisayara kullanıcının yaşadığı şehrin haritası yükleniyor. Görme engelli kişi gideceği adresi ve o an bulunduğu noktayı yazıyor. Bilgisayar iki nokta arasında en güvenli ve kısa yolu belirleyip kullanıcıyı sağa dön, düz yürü gibi sesli olarak yönlendiriyor. Bastondaki tarayıcı ve kol bilgisayarı birbirine kablosuz şekilde bağlı. Renge, şekillere ve hacimlere duyarlı olan tarayıcı yol ayrımı veya trafik ışıklarını da algılayıp bilgisayara yolluyor. Bilgisayar da sesli bir şekilde kişiyi uyarıyor.



GEYBA projesini gerçekleştiren öğrencilerden Elif Karaatlı, yarışma sırasında standlarına gelen bir firmanın da alet hakkında bilgi aldığını söyledi.



