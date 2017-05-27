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Bilim / Teknoloji

Darüşşafakalı öğrencilere Kanada’dan iki altın madalya!

DŞMakers Kulübü öğrencileri, engelliler için geliştirdikleri iki projeyle, “Canada Wide Science Fair” isimli bilim fuarında iki altın madalyanın sahibi oldu

27 Mayıs 2017 23:37

Darüşşafakalı’nın DŞMakers Kulübü öğrencileri, engelliler için geliştirdikleri iki projeyle, Kanada’da düzenlenen ve dünyanın parlak genç bilimcilerinin yarıştığı “Canada Wide Science Fair” isimli bilim fuarında iki altın madalyanın sahibi oldu.

Canadian Wide Science Fair organizasyonunun Türkiye temsilcisi Ümit Karademir ve ekibinin değerlendirmesi sonucunda, organizasyona başvuran projeler arasından Darüşşafaka Lisesi 10. sınıf öğrencileri Ali Akgül, Eken Özlü, Mustafa Kemal Gündem Eroğlu ve Bayram Ali Yıldırım’ın projeleri Türkiye'yi temsil hakkı kazanmıştı. Ülkemizden bu organizasyona katılmak üzere sadece iki proje seçilirken, bunlar Darüşşafakalıların geliştirdikleri projeler oldu. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden parlak genç bilimcilerin yarıştığı fuarda Daçkalı “maker” öğrenciler, engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak iki projeyle altın madalya kazandı.

Dünya çapında düzenlenen Canada Wide Science Fair, STEM çalışmalarını sınıf dışına taşıyan ve dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin projeleriyle katıldığı çok prestijli bir organizasyon. Kanada'nın en parlak 500 genç bilimcisi ve pek çok ülkenin en parlak genç beyinleri, gerçek dünya problemlerine çözüm getiren projeler geliştirerek organizasyona katılıyor. 

Gelecek nesillere ilham vermeyi amaçlayan Canada Wide Science Fair organizasyonunda Darüşşafakalılar, kendi projelerini tanıtmanın yanı sıra birçok projeyi inceleme, deneyimler kazanma ve kendileri gibi genç bilimcilerle tanışma fırsatı buldu.

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