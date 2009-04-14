Darüşşafaka’dan yetim çocuklara eğitim imkânı

Babası hayatta olmayan, fakir çocuklara tam burslu ve yatılı öğrenim görme imkânı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 31 Mayısta 20 ilde yapılacak sınavla ilgili Bursa'da öğretmen ve velilere yönelik toplantı düzenledi.



Darüşşafaka Eğitim Kurumları yöneticileri, Bursa Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, son başvuru tarihi 29 Mayıs olan sınava, 1999 ya da daha sonraki tarihlerde doğmuş, 2008-2009 öğretim yılında 3. sınıf öğrencisi olan, sağlık ve diğer yönlerden yatılı okulda öğrenim görmesinde sakınca bulunmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin başvurabileceklerini kaydetti.



Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının, babası ölen, ailelerinin maddi olanaksızlıkları nedeniyle iyi eğitim fırsatı bulamayan başarılı öğrencilere, ilköğretim 4. sınıftan lise son sınıfa kadar tam burslu, yatılı ve İngilizce eğitim imkânı veren bir kurum olduğuna işaret eden yöneticiler, sınav merkezi sayısını bu yıl 16'dan 20'ye çıkaran Darüşşafaka'nın tanıtım toplantılarıyla, başarılı ve yetenekli öğrencilere ulaşmayı hedeflediğini söyledi.



Bursa'daki tanıtım toplantısıyla öğrencilere üniversiteye girene kadar tüm masrafları karşılanan bir okulda öğrenim görme ve hayatlarını değiştirme şansı sunmayı amaçladıklarına dikkati çeken yöneticiler, katılımcılara daha sonra Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından sayılan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarını tanıttı, öğrencilere sunulan imkânlar ve yetenek ölçümüne dayalı sınav sistemi hakkında bilgi verdi.



Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının sınavının 31 Mayısta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacağı bildirildi.



İstanbul dışındaki başvuruların posta yoluyla, İstanbul'daki başvuruların doğrudan okula yapılması gerektiği, farklı illerden sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin ulaşım giderlerinin Darüşşafaka tarafından karşılanacağı belirtildi.



(AA)