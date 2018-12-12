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Spor

Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak dönemi

İSTANBUL (DHA) - Darüşşafaka Tekfen, Ahmet Çakı ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ı getirdiğini açıkladı

12 Aralık 2018 21:25

İSTANBUL (DHA) - Darüşşafaka Tekfen, Ahmet Çakı ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Selçuk Ernak\'ı getirdiğini açıkladı.
Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"48 yaşındaki tecrübeli antrenör daha önce Çin A Milli Takımı, Partizan ve Ülkerspor\'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Ayrıca Banvit ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımlarında da başantrenörlüğü yapan ve bu iki temsilcimizle başarılı yıllar geçiren yeni başantrenörümüze Darüşşafaka Tekfen ailesi olarak takımımıza hoşgeldin diyoruz\" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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