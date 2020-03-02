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Spor

Darüşşafaka Tekfen'in maçına Koronavirüs engeli

02 Mart 2020 21:55

7Days EuroCup Son 16 Turu B Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanması planlanan karşılaşma, İtalyan temsilcisinin Türkiye'ye gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

EuroLeague yönetimi, Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak olan karşılaşmayı ertelediğini duyurdu. Yönetim bu kararı, Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla aldığını belirtti. Yönetim, ileri bir tarihe ertelenen mücadelenin farklı bir ülkede oynanma ihtimalinin de bulunduğunu ifade ederken, detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını vurguladı.

Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçını kazanan taraf, B Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkacak.

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