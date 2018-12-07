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Spor

Darüşşafaka Tekfen - Maccabi Fox Tel Aviv: 71 - 73 

İSTANBUL,(DHA) SALON: Volkswagen Arena HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Robert Vyklicky, Clemens  Frit DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Micheal Eric 20, Jon Diebler 3, Markel Brown 9, Toney Douglas 14, Emircan Koşut 4, Ray McCallum 8, Zanis Peiners 5, Oğuz Savaş 2, Berk

07 Aralık 2018 02:21

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Robert Vyklicky, Clemens  Frit
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Micheal Eric 20, Jon Diebler 3, Markel Brown 9, Toney Douglas 14, Emircan Koşut 4, Ray McCallum 8, Zanis Peiners 5, Oğuz Savaş 2, Berk Demir, Stanton Kidd 2, Doğuş, Özdemiroğlu 4
MACCABİ TEL AVİV: Deandre Kane 4, Angelo Caloiaro 3, Johnny O\'Bryant 12, Scottie Jordan 11, Tarik Black 10, Michael Brandon 8, Kendrick Ray 10, Alexander Tyus, Yovel Zoosman 2, Jon Dibartolomeo 13, Jake Cohen
1\'İNCİ PERİYOT: 17 - 17
DEVRE: 42 - 36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62 - 51

THY EuroLeague\'nin 11\'inci haftasında Darüşşafaka Tekfen sahasında Maccabi Fox Tel Aviv\'e 73-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Darüşşafaka Tekfen\'den Micheal Eric oldu. Bu sonuçla konuk Maccabi Fox Tel Aviv 2\'nci galibiyetini alırken, temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen parkeden 10\'uncu kez mağlup ayrıldı.
 

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