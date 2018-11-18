Darüşşafaka Tekfen - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65

İSTANBUL (DHA)
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 6, Doğuş Özdemiroğlu 10, Diebler 5, Evans 12, Oğuz Savaş 12, Kartal Özmızrak 15, Muhammed Mustafa Baygül 8, Berk Demir 5, Peiners 6, Eric 12, Emircan Koşut, Sinan Sağlam 2
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 15, Mehmet Yağmur 16, Mert Gizir, Kulig 3, Semih Erden 16, Spight 9, Mert Çevik, Ramazan Tekin, Babic 6
1\'İNCİ PERİYOT: 23-17
İLK YARI: 46-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54
DİSKALİFİYE: 37.02 Babic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 93-65 mağlup etti.