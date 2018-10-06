Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol: 62-63

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Sinem Tetik

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 7, Muhammed Baygül 2, Peiners 16, Evans 11, Emircan Koşut, Berk Demir, Diebler 5, Kartal Özmızrak 6, Eric 10, Oğuz Savaş, Doğuş Özdemiroğlu 5

GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 9, Vasiliauskas 13, McKissic 12, James 4, Doğan Şenli, Kadir Bayram 7, Orhan Haciyeva 2, Murat Göktaş, Greene 4, Jekiri 12

1. PERİYOT: 12-19

DEVRE: 31-31

3. PERİYOT: 47-46

BEŞ FAUL: 39.41 James (Gaziantep Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 1\'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen evinde Gaziantep Basketbol\'a 63-62 mağlup oldu.

Mücadeleye Vasiliauskas\'ın etkili oyunuyla başlayan Gaziantep Basketbol, 7\'nci dakikaya 10-7 önde girdi. Boyalı alanda Kadir Bayram\'la sayılar üreten Antep temsilcisi hücumda etkili olamayan Darüşşafaka Tekfen önünde ilk periyodu 19-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Darüşşafaka Tekfen\'i dış atışlara zorlayan Gaziantep Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılardan 13\'üncü dakikayı 23-14 önde geçti. Kenardan oyuna dahil olan Eric\'in yanı sıra McCallum\'la boyalı alanı zorlayan yeşil-siyahlılar, ilk yarının bitimine 23 saniye kala eşitliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti: 31-31.

Üçüncü periyoda McKissic\'in arka arkaya bulduğu basketlerle başlayan Gaziantep Basketbol, 25\'inci dakikaya 41-38 üstün girdi. Savunmada sertliği artıran Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak\'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 27\'nci dakikada öne geçti: 43-41. Ev sahibi Darüşşafaka Tekfen son çeyreğe de 47-46 önde gitti. Son periyotta da takımların başa baş mücadelesi devam ederken, 34\'üncü dakika 51-51\'lik eşitlikle geçildi. Pota altında Jekiri ile etkili olan Gaziantep Basketbol, 36\'ıncı dakikada 55-53 ile tekrar öne geçti. Darüşşafaka Tekfen, savunmada boyalı alanı savunmakta zorlansa da Doğuş Özdemiroğlu\'nun üç sayılık basketiyle 37\'inci dakikada beraberliği yakaladı: 57-57. Son bölümde Can Uğur Öğüt\'ün turnikesiyle bir kez daha öne geçen kırmızı-siyahlılar, son 21 saniyeye 61-59 üstün girdi. Bitime 3 saniye kala McKissic\'in basketiyle farkı 4 sayıya (59-63) çıkaran Gaziantep Basketbol, Diebler\'ın dış atışına engel olamayarak maçı 1 sayı farkla 63-62 kazandı.