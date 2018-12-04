Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray: 79-84

İSTANBUL (DHA)
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Halit Can Cihan
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 7, Muhammed Baygül 5, Kidd 8, Evans 13, Eric 15, Emircan Koşut, Berk Demir 6, Doğuş Özdemiroğlu 8, Oğuz Savaş, Brown 17
GALATASARAY: Klobucar 5, Harrison 15, Caner Erdeniz, Hayes 8, Auguste 18, Webster 13, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 1, Göksenin Köksal 17
1\'İNCİ PERİYOT: 15-20
İLK YARI: 37-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9\'uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen\'i 84-79 mağlup etti.