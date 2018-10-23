Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji: 77-72

İSTANBUL (DHA)
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 12, Peiners 8, Evans 16, Oğuz Savaş 3, Berk Demir, Diebler 12, Kartal Özmızrak 9, Eric 5, Muhammed Baygül 9
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 27, Rautins 9, Can Altıntığ 11, Hakan Yapar, Slaughter 9, White 14, Preldzic, Hadi Özdemir 2, Yiğitcan Turna, Babb
1\'İNCİ PERİYOT: 14-21
İLK YARI: 38-33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 3\'üncü hafta son maçında Darüşşafaka Tekfen evinde Bahçeşehir Koleji\'ni 77-72 yendi. Bu sonuçla yeşil siyahlı ekip ligdeki ilk galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ligde ilk kez mağlubiyetle tanıştı.