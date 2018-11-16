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Spor

Darüşşafaka Tekfen - AX Armani Exchange Olimpia Milan: 92 - 98

İSTANBUL,(DHA) SALON: Volkswagen Arena HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Anne Panther (Almanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 13, Kidd 11, Diebler 11, Peiners 10, Oğuz Savaş 8, Kartal Özmızrak 7, Muhammed Baygül 7, Berk De

16 Kasım 2018 01:50

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Anne Panther (Almanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 13, Kidd 11, Diebler 11, Peiners 10, Oğuz Savaş 8, Kartal Özmızrak 7, Muhammed Baygül 7, Berk Demir 7, Brown 2, Eric 16, Doğuş Özdemiroğlu
AX ARMANİ EXCHANGE OLİMPİA MİLAN: James 21, Bertans 12, Micov 20, Brooks 2, Tarczewski 4, Gudaitis 10, Fontecchio, Nedovic 17, Kuzminskas 2, Cinciarini 1, Burns 2, Jerrells 7
1\'İNCİ PERİYOT: 19-26
DEVRE: 49-54
3\'ÜNCÜ  PERİYOT: 69-68

Basketbolda THY Avrupa Ligi 4\'üncü hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan\'a 98-92 kaybetti. Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar 6\'ncı mağlubiyetini alırken, konuk ekip ise 5\'inci kez sahadan zaferle ayrıldı.

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