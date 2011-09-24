Darüşşafaka tarihinde ilk





T24- Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 148 yıllık tarihinde bu sene bir ilk yaşandı. Üçüz kardeşler Biray, Tahsin ve Birol Aladağ okula giriş sınavını kazandı.

Hürriyet’in haberine göre, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda yeni öğretim yılı, bu yıl okula kabul edilen 120 yeni öğrenciyle birlikte başladı. Bu yıl ilk kez üçüz kardeşler Biray, Tahsin ve Birol Aladağ, giriş sınavını kazanarak Darüşşafakalı oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Zekeriya Yıldırım, 148 yıldır “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla çalışıldığını ve bağışlar sayesinde olanağı olmayan babasız çocuklara kolej düzeyine eğitim verildiğini vurguladı.

Yıldırım, “2011-2012 döneminde kayıt aldığımız öğrencilerimizin kız-erkek oranı neredeyse yarı yarıya ve ülkemizin önemli sorunlarından biri olan kız çocuklarının okuması konusunda kurumumuzun bu noktaya ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Figen Atalay'ın haberine göre Bursa’da, Karamehmet İlköğretim Okulu’nda üçüncü sınıfta okurken Darüşşafaka sınavını kazanan üçüz kardeşlerden Birol, büyüyünce mimar olacağını ve Darüşşafaka’ya “anneler yatakhanesi” yapacağını söyledi.

“Daha önce hiç bu kadar büyük okul görmedim. Dolaş dolaş bitmiyor” diyen Tahsin, büyük bir bilim adamı olacak ve ilk icadını da Darüşşafaka’ya verecek.

Doktor olmayı isteyen Biray ise “Sınavdan sonra üçümüzün de kazanmasını beklemiyorduk. Tahsin’in kazanacağını düşünüyorduk. 14. olduğumu öğrendiğimde çok mutlu oldum” dedi.