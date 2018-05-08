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Darüşşafaka Robot Kulübü'ne ABD'de ödül

Darüşşafaka Robot Kulübü "Sultans of Türkiye" üyeleri, 54 takım arasından ödüle değer görüldü

08 Mayıs 2018 10:43

Darüşşafaka Lisesi Robot Kulübü 'Sultans of Türkiye' takımı, ABD'de 54 takımın yarıştığı "FIRST Midvvest Regional" robot yarışmasında "Chairman's Award" ödülüne layık görüldü.

Toplam altı hafta içinde ürettikleri robotla Midwest Regional yarışlarına katılan Darüşşafaka Robot Kulübü "Sultans of Türkiye" üyeleri, 54 takım arasından ödüle değer görüldü.

Simens sponsorluğunda, yarışmaya katılan Darüşafaka Lisesi Sultans of Türkiye, halihazırda 10 kız 8 erkek toplamda 18 öğrenci ve 5 mentörden oluşuyor. FRC Robot Kulübü öğretmeni ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Mete Karaca’'ın yönetiminde yarışlara katılıyor.

Siemens Türkiye'de makine mühendisi olarak görev yapan Arif Deniz ve Darüşşafaka Fizik Öğretmeni Selim Çile’nin yanı sıra Samed Erdem ve Selcan Savran takımın mentörlüğünü yürütüyor.

Darüşşafaka Robot Kulübü Sultans of Türkiye üyesi Ceren Ulusoy, "Midwest Regional yarışlarında elde ettiğimiz başarıyla kurduğumuz hayalleri hayata geçirme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Yarışmaya robot yapım aşaması olan altı hafta içinde zamanımızdan fedakarlıklar yaparak düzenli bir iş planı ile hazırlandık. Yarışmaya katılırken elde ettiğimiz tecrübelerle özgüvenimiz arttı. Sorunlara hızlı çözümler üretebilme kabiliyetimiz gelişti. Yarışma ortamını gördükten sonra kendimi ifade etme becerilerimde de artış oldu." dedi.

Darüşşafaka Robot Kulübü Sultans of Türkiye üyesi ise İmran Durmuş, "Yarışmaya labview öğrenerek hazırlandık çünkü robotumuzu labview ile programlıyoruz. Böyle başarılı bir ekibin parçası olmak bana yaptığım işte daha bilgili ve tecrübeli olma fırsatını getirdi" ifadesini kullandı.

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