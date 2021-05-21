"Darüşşafaka Giriş Sınavı" 20 Haziran’a ertelendi

Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim olanağı sunan Darüşşafaka'ya giriş sınavı 20 Haziran tarihine ertelendi.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, 28 il merkezinde düzenlenecek sınava başvurular 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Daha önce 30 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan sınav, mayıs ayında Türkiye genelinde uygulanan kapanma süreçleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onayıyla 20 Haziran Pazar günü saat 10.00'da düzenlenecek.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşecek sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek.

Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, yaptıkları araştırmalara göre Türkiye'de sınava katılabilecek 10 bine yakın öğrencinin bulunduğunu ifade ederken, "Hedefimiz Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerimizin ve onların ailelerinin bu sınavdan haberi olması. Darüşşafaka olarak eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikle sınava katılmakla başladığına inanıyoruz. Bunun için de tüm öğretmenlerimizi, muhtarlarımızı, yerel yöneticilerimizi, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızı bu sınavın duyurulması amacıyla başlattığımız seferberliğe davet ediyoruz" dedi. (DHA)