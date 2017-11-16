T24 LogoT24 Logo
Spor

Darüşşafaka farklı kazandı

Darüşşafaka - Paris Levallois: 100-67 İSTANBUL, (DHA) 7DAYS Avrupa Kupası A Grubu 6'ncı maçında Darüşşafaka, sahasında Fransa takımı Paris Levallois'yı 100-67 mağlup ederek 6'ncı galibiyetini aldı

16 Kasım 2017 01:27

Darüşşafaka - Paris Levallois: 100-67

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası A Grubu 6\'ncı maçında Darüşşafaka, sahasında Fransa takımı Paris Levallois\'yı 100-67 mağlup ederek 6\'ncı galibiyetini aldı.
Volkswagen Arena\'da oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 24-15, ilk yarıyı ise 51-36 üstün kapattı. 2\'nci yarıda da rakibine üstünlüğü bırakmayan Darüşşafaka, son periyoda 76-53\'le girerken, sahadan da 100-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi 6\'ncı maçında 6\'ncı galibiyetini aldı ve namağlup olarak yoluna devam etti. Deplasman ekibi Paris Levallois ise 6\'ncı maçında 5\'inci kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
Mücadelenin en skorer isimleri attıkları 20\'şer sayıyla Darüşşafakalı Wilbekin ile Parisli Diaw oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DarüşşafakaParis LevalloisDHA 7DAYS Avrupa KupasıGrubuFransaVolkswagen ArenaBuDeplasmanMücadeleninDarüşşafakalı WilbekinParisli Diaw

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24