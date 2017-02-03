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Spor

Darüşşafaka Doğuş 25 sayı önde götürdüğü maçı son çeyrekte kaybetti

Darüşşafaka Doğuş ligdeki 11. yenilgisini alırken, EA7 Emporio Armani Milano ise 7. galibiyetini elde etti

03 Şubat 2017 12:13

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya 89-87 yenildi.

Darüşşafaka Doğuş ligdeki 11. yenilgisini alırken, EA7 Emporio Armani Milano ise 7. galibiyetini elde etti.

Maçta 3. çeyrekte 25. dakikada İtalyan ekip karşısında 25 sayı farklı (43-68) üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 73-61 önde girdiyse de son bölümde rakibinin 28 sayısına 14 sayıyla karşılık verince mağlubiyetten kurtulamadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş'tan 20 sayı üreten Wanamaker oldu.

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