Darüşşafaka destekçileri RunAtolia'da "eğitimde fırsat eşitliği" için koşacak

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl 4 Mart tarihinde 13\'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Runatolia Maratonu ile eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunma hedefiyle, okulda eğitim gören dört öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarına destek olmak için 40 bin liranın toplanmasını hedefliyor.

Toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan “Adım Adım” oluşumunun katılımcılarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti\'ne destek vermek isteyenler, “İyilik Peşinde Koş” (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla izleyebiliyor.

Darüşşafaka Cemiyeti “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarım!” çağrısıyla Darüşşafakalı çocuklar için herkesi Runatolia Maratonu’nda koşmaya davet ediyor. Maratona katılmak isteyen gönüllüler, 28 Şubat Çarşamba gününe kadar maraton başvurularını yapabilecek.

Darüşşafaka hakkında:

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 958 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda dokuz yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2017 yılında notunu 9.43\'e yükseltti.