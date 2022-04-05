Darüşşafaka Cemiyeti'nin yeni başkanı belli oldu

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2019 yılından bu yana Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen M. Tayfun Öktem, görevi Oğuz Güleç’e devretti.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Darüşşafaka-TİM Gösteri Merkezi’nde yapıldı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin genel kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, kurumun yeni yönetimi belirlendi. Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda Darüşşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Oğuz Güleç’i Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Böylece, 2019 yılından bu yana Cemiyet Başkanlığı’nı yürüten M. Tayfun Öktem (Darüşşafaka Lisesi, 1982 mezunu) görevi Oğuz Güleç’e (Darüşşafaka Lisesi, 1972 mezunu) devretmiş oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti tüzüğüne göre seçilen başkan en fazla üçer yıllık iki dönem halinde Başkanlık görevi üstlenebiliyor. Öktem, son üç yıldır Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyordu.

"İkinci dönem başkanlık bence bir hak değil, bir opsiyon"

Genel Kurul’da bir konuşma yapan M. Tayfun Öktem, “Darüşşafaka’nın başkanlığı ‘toplumsal bir emanetin bekçiliği’ni üstlenmektir. Benden önceki 21 başkan gibi ben de bu bilinçle gönüllü nöbeti; bize emanet edilen yavrularımızın, onların eğitimi için halkımızın yaptığı her kuruş bağışın, asırlar boyu bu mukaddes yuvaya hizmet etmişlerin, Darüşşafakalıların ilmek ilmek ördüğü itibarımızın sorumluluğunu iliklerime kadar hissederek, geceli gündüzlü tuttum. Büyük onur, gurur ve keyifle yürüttüğüm bu gönüllü nöbeti, zamanlı ve gönül rahatlığıyla bırakıyorum. İkinci dönem başkanlık bence bir hak değil, bir opsiyon. Yaklaşımımın Darüşşafaka’da ileriye dönük yeni bir örnek olmasını dilerim; demokratik mekanizma ile değişim ve gelişim çağın gereğidir” dedi.

Darüşşafaka’ya hizmete devam edeceğini ifade eden Öktem, “Darüşşafaka’ya hizmetin, ülkemizin yarınlarına hizmet olduğunun bilinciyle çalışmaya devam edeceğim. Yine birlikte içimizdeki cevherleri, yarınları değiştirecek değerlere dönüştürmek için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Dijital dönüşüm temelinde yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni Başkanı olarak göreve başlayan Oğuz Güleç ise yaptığı konuşmada 159 yıldır Türkiye’de “eğitimde fırsat eşitliği”ni yaşatan Darüşşafaka’nın dünya için çok özel bir model olduğunu belirterek, “159 yıldır toplumun her kesiminin bağışıyla çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı sunuyoruz. Bundan sonraki en önemli amaçlarımızdan biri daha fazla çocuğumuzun bu fırsat eşitliğinden yararlanabilmesine olanak sağlamak” diye konuştu.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın eğitimde hep öncü rolü üstlendiğine vurgu yapan Güleç, “Darüşşafaka olarak bugünden 20 yıl, 50 yıl sonrasını planlıyor, öğrencilerimizin o günün koşullarına göre yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin 21. yüzyıl yetkinleriyle donatılmış gençler olarak mezun olması temel önceliğimiz olacak. Dijital dönüşüm temelinde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin ortaöğrenim düzeyinde ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni açan ve ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen okuluyuz. STEM (Science, Technology, Engineering and Math), kodlama, girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Bunları geliştirerek, yeni ilkler ekleyeceğiz ve Türkiye’mizin ortaöğretimi için dijital dönüşümde model okul olacağız” diyerek gelecek hedeflerini açıkladı.