Darüşşafaka Çatı Konuşmaları'na birinci yılında büyük ilgi

İstanbul, 28 Ekim (DHA) - “Büyük Konulara, Küçük Hikayeler” başlığıyla, Darüşşafaka Cemiyeti’nin bu yıl İstanbul TİM Show Center’da birincisini düzenlediği Darüşşafaka Çatı Konuşmaları, akademisyenler, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra, bine yakın katılımcı takip etti.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, farkındalık yaratacak etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Darüşşafaka Cemiyeti’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Darüşşafaka Çatı Konuşmaları, İstanbul TİM Show Center’da düzenlendi. Toplumsal kalkınmada eğitimin gücüne inanan çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu organizasyonda eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolü masaya yatırılırken, daha fazla çocuğun kaliteli eğitime ulaşması ve çocukların hayatlarının eğitimle değişmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. Bu yıl başlığı “Büyük Konulara, Küçük Hikayeler” olarak belirlenen organizasyona akademisyenler, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanından toplam bine yakın eğitim sevdalısı katıldı.

Dünyaca ünlü isimler tecrübelerini paylaştı

Açılış konuşması Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’ın gerçekleştirdiği, sunuculuğunu ise gazeteci Özlem Gürses’in yaptığı organizasyonda sahneye çıkan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan; Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyesi ve MIT Media Lab araştırmacısı Dr. Canan Dağdeviren; oyuncu Mert Fırat; Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül; Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Öğretmen Hacı Ormanoğlu; Oyunlaştırma Uzmanı Ercan Altuğ Yılmaz; eğitimci Emre Alettin Keskin; Nöro Sağlık Kurucusu Uzm. Dr. Kerem Dündar; aerobik jimnastikte Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, müzisyen Nilipek ve Mardin Bilge Köyü’nden Darüşşafaka’ya gelerek bu yıl mezun olan ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine başlayan Remziye Çelebi, katılımcılarla hayat hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı.

“Eğitim ülkemizin en önemli konusu”

Darüşşafaka olarak 155 yıldır, nitelikli bir eğitimin bir çocuğun yaşamını nasıl değiştirdiğine şahitlik ettiklerini belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, Darüşşafaka Çatı Konuşmaları’nın açılışında yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:

“155 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak ve dezavantajlı çocuklarımızı nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlamak amacıyla çalışan Darüşşafaka olarak eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Çünkü eğitimin, ülkemizin en büyük, en önemli konusu olduğuna inanıyoruz. Ve 80 milyonun da bunu hissetmesini arzuluyoruz.”

“Dünyada ilk 10 ekonomide yer almanın yolu eğitimden geçiyor”

“Hepimizin ortak meramı, daha çok çocuğun kaliteli eğitime ulaşması ve hayatlarının eğitimle değişmesi” şeklinde konuşan M. Talha Çamaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki eğitime yapılan her yatırımın karşılığı mutlaka alınır. Biliyoruz ki daha güçlü Türkiye, sadece eğitimle inşa edilir. Biliyoruz ki dünyanın en gelişmiş fabrikaları kurulabilir ama o fabrikada çalışacak nitelikli iş gücü yetiştirilmezse verim alınamaz. Nitelikli doktor, nitelikli öğretmen, nitelikli mühendis, nitelikli işçi, nitelikli anne-baba. Ülkemizin geleceği de buna bağlı değil mi? Beş yıl sonra Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağız. Yüzüncü yılımızı kutlarken Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olmasını arzu ediyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmenin yolu eğitimden geçiyor. Bu düşüncelerle Darüşşafaka olarak 155’inci yılımızı kutlarken durup değişimi ve duyarlı insanların bizi duymasını beklemek yerine bir ses vermek istedik. Bu vesileyle hiçbir zaman desteğini bizden esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığımıza, yurdun dört bir yanından gelerek konferansımıza zenginlik katan konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”