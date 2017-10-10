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Spor

Darüşşafaka Basketbol Koçu David Blatt: "Zorlu bir başlangıç olacak"

"Hazır olmamız gerekiyor" Furkan Aldemir: "İlk maçımızı kazanacağız" İSTANBUL, (DHA) - Darüşşafaka Basketbol, 7 Days Avrupa Kupası ilk maçında yarın akşam TSİ 21

10 Ekim 2017 23:55

\"Hazır olmamız gerekiyor\"

Furkan Aldemir: \"İlk maçımızı kazanacağız\"

İSTANBUL, (DHA) - Darüşşafaka Basketbol, 7 Days Avrupa Kupası ilk maçında yarın akşam TSİ 21.45\'te Levallois Metropolitans ile Paris\'te bulunan Palais des sports Marcel-Cerdan Arena\'da karşılaşacak.
Mücadele öncesi Darüşşafaka Basketbol Koçu David Blatt ve Furkan Aldemir, açıklamalarda bulundu.
\"HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR\"
Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü David Blatt Fransa yolculuğu öncesinde, \"Avrupa mücadelesine başlayacağımız için heyecanlıyız. Üst düzey seviyede güçlü bir Fransız takımı ile karşılaşacağız ve zorlu bir başlangıç olacak. Bütün takımlar sezonun başındalar ve doğal olarak alacakları daha çok yol var. Ancak bu tip mücadelelere daha sezonun en başından hazır olmanızı gerektirir. Bizde bu hazırlıkta olduğumuzu umuyoruz\" açıklamasını yaptı.
FURKAN ALDEMİR: \"İLK MAÇIMIZI KAZANACAĞIZ\"
Darüşşafaka Basketbol Takım Kaptanı Furkan Aldemir ise, \"Eurocup\'a başlıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de kupa yolunda elimizden geleni yapmak ve kupaya doğru yürümek. Turnuvaya iyi başlayarak, merdivenleri adım adım çıkarak ilerlemek istiyoruz. İlk maçımızı deplasmanda oynuyoruz. Umarım bütün hafta antrenmanlarda yaptığımız hazırlıkları sahaya yansıtıp, varımızı yoğumuzu ortaya koyarak Avrupa Arenasındaki ilk maçımızı kazanacağız\" diye konuştu.

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