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Darüşşafaka Basketbol - MoraBanc Andorra: 85 - 77

Darüşşafaka Basketbol, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 5'inci maçında Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını 85 - 77 mağlup etti

08 Kasım 2017 01:52

Darüşşafaka Basketbol, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 5\'inci maçında Andorra\'nın MoraBanc Andorra takımını 85 - 77 mağlup etti.
Bu sonucun ardından yeşil-siyahlılar gruptaki 5. maçından da galip ayrılırken, konuk ekip 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Darüşşafaka: Wilbekin 24, Sant Ross 7, Bell 22, Johnson 6, Eric 11, Furkan Aldemir 6, Cummings 9, Kidd, Doğuş Özdemiroğlu, Muhammed Baygül, Okben Ulubay
MoraBanc Andorra: Albicy 14, Jankovic 14, Walker 2, Stevic 8, Karnowski 17, Blazic 7, Fernandez 3, Diagne 2, Jelinek 6, Shurna 4
1. Periyot: 26-17
Devre: 48-37
3. Periyot: 66-52
Beş faulle çıkanlar: 36. 43 Furkan Aldemir, 36.54 Eric (Darüşşafaka)

İSTANBUL / DHA

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