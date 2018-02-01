Darüşşafaka Basketbol - Galatasaray Odeabank: 77 - 63 

İSTANBUL,(DHA)

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Miguel Perez, Ioannis Foufis, Jurgis Laurinavicius

Darüşşafaka Basketbol: JaJuan Johnson16, Scottie Wilbekin 9, Howard Sant-Roos 4, Muhammed Baygül 5, Michael Eric 5, James Bell 7, Furkan Aldemir 9, Will Cummings, Stanton Kidd

Galatasaray Odeabank: DaJuan Summers 18, Dwight Hardy 4, Göksenin Köksal 3, Richard Hendrix 10, Alex Renfroe 3, Adas Juskevicius 16, Jordan Taylor 2, Henry Walker 3, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur 2

1\'İNCİ PERİYOT: 16-14

DEVRE: 33-33

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-47

Avrupa Kupası Son 16 Turu E Grubu 5\'inci hafta maçında Darüşşafaka Basketbol, sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 77-63 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Darüşşafaka grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Galatasaray ise 5\'inci maçında 4\'üncü mağlubiyetini aldı.