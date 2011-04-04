-DARÜŞŞAFAKA ANADOLU'YA AÇILIYOR SAKARYA (A.A) - 04.04.2011 - Darüşşafaka Eğitim Kurumları Lise Müdürü Adnan Ersan, kendilerine destek verecek illerde 8 yıllık, yatılı olmayan ve kolej eğitimi verebilecek ilköğretim okulları açmayı düşündüklerini bildirerek ''İlköğretim okullarını Anadolu'ya yayıp oradan en başarılı öğrencileri alıp İstanbul'da, lisemizde okutmak gibi bir projemiz var'' dedi. Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Ersan, Darüşşafaka'nın Türk milli eğitimine 148 yıldır karşılıksız olarak hizmet eden bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. Ersan, Darüşşafaka'nın maddi durumu kötü olan ve babası olmayan çocukları ilkokul dördüncü sınıftan alarak, üniversite eğitiminin sonuna kadar karşılıksız burs vererek okuttuğunu vurguladı. Darüşşafaka'nın birinci görevinin çağdaş, Atatürkçü, laik, akademik bilgiye sahip, sosyal gelişimini sağlamış öğrencileri hayata hazırlamak olduğunu belirten Ersan, ''Onun için özellikle Darüşşafaka'dan mezunların oluşturduğu yönetim kurulu büyük özveriyle çalışarak Darüşşafaka'yı ayakta tutmaya çalışıyor. Darüşşafaka sadece ve sadece bağışçıların gelirleriyle ayakta duran bir eğitim kurumu. Devletten hiç bir destek almayan, sadece bağışçılarla ayakta duran, çizgisinden 148 yıldır hiç ödün vermemiş bir eğitim kurumu'' diye konuştu. Akademik alanda yaptıkları çalışmaların örnek alındığını belirten Ersan, Darüşşafaka'nın eğitimde fırsat eşitliğini bütün Anadolu'ya yaymak için çaba sarf ettiğini söyledi. Ersan, şunları kaydetti: ''Bununla ilgili olarak bize destek verecek illerde, özellikle ilköğretimden başlayarak, 8 yıllık, yatılı olmayan ve bir kolej eğitimi verebilecek ilköğretim okulları açmayı düşünüyoruz. Eğer destek vermek isteyen iller olursa bizim kapımız açık. Biz bu fırsat eşitliğini tüm ülke çapına yaymak istiyoruz. Lise İstanbul'da kalmak kaydıyla ilköğretim okullarını Anadolu'ya yayıp oradan en başarılı öğrencileri alıp İstanbul'da, lisemizde okutmak gibi bir projemiz var.'' Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Uslu da Darüşşafaka Eğitim Kurumlarınca yaklaşık 20 ilde seçme sınavı yapıldığını ifade ederek, bu illerin dışından gelen öğrencilerin sınava katılabilmesi için velilerin ve öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılandığını anlattı. Uslu, ilkokul 3. sınıfa giden öğrenciler hakkında Milli Eğitim Bakanlığından bilgi temin ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Bu sene, elimizdeki bilgilere göre, 11 bin 300 civarında yetim çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların tümüne biz ulaşıp sınava davet ediyoruz ve sınava girmeye aday çocuklar ve velileriyle buluşarak bilgiler vermek amacıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Böylece karşılıklı bir misyon çerçevesinde bu tür yetim çocuklara ulaşarak, onlara eğitimde fırsat eşitliği sunmak için gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmasını bu toplantılar vasıtasıyla yapıyoruz''