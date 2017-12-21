Darüşşafaka: 75 - FIAT Torino: 77

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Tomasz Trawicki (Polonya)

Darüşşafaka: Sant-Roos 12, Okben Ulubay 2, Bell 8, Johnson 7, Furkan Aldemir 3, Kidd 3, Kartal Özmızrak 8, Emircan Koşut 2, Cummings 22, Eric 8

FIAT Torino : Garret 22, Patterson 20, Vujacic 5, Okeke 6, Mbakwe 13, Poate, Washington 7, Jones, Mazzola 2, Iannuzzi 2

1. Periyot: 16-20

Devre: 36-39

3. Periyot: 54-58

5 faulle çıkanlar: 26.10 Mbakwe, 38.48 Washington (FIAT Torino)

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. maçında İtalya ekibi FIAT Torino\'ya 77-75 yenildi.

Bu sonuçla Darüşşafaka, grupta 2. mağlubiyetini yaşadı. FIAT Torino ise 5. kez sahadan galip ayrıldı.

İSTANBUL / DHA