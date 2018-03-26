Darüşşafaka - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 76 - 61

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Erşan Kartal, Semih Vural, Mehmet Şahin

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 11, Johnson 17,Eric 15, Muhammed Baygül, Sant-Roos 2, Cummings 4, Kidd 5, Kartal Özmızrak 6, Furkan Aldemir 10, Doğuş Özdemiroğlu 6, Emircan Koşut

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Can Korkmaz 15, Lopez 10, DoğukanŞanlı 4, Boothe 4, Fall 5, Harris 2, Jankovic 7, Jones 10, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Agah Abdussamed Kızılkaya, Mustafa Kırcalı 2

1\'İNCİ PERİYOT: 20-11

DEVRE: 44-29

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-43

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 22\'nci haftasında Darüşşafaka, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u 76-61 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka 14\'üncü galibiyetini ele ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor 9\'uncu mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Darüşşafaka\'dan JaJuan Johnson oldu.