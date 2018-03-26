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Spor

Darüşşafaka - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 76 - 61

İSTANBUL,(DHA) SALON: Volkswagen Arena HAKEMLER: Erşan Kartal, Semih Vural, Mehmet Şahin DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 11, Johnson 17,Eric 15, Muhammed Baygül, Sant-Roos 2, Cummings 4, Kidd 5, Kartal Özmızrak 6, Furkan Aldemir 10, Doğuş Özdemiroğlu 6, Emircan Ko

26 Mart 2018 00:46

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Erşan Kartal, Semih Vural, Mehmet Şahin
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 11, Johnson 17,Eric 15, Muhammed Baygül, Sant-Roos 2, Cummings 4, Kidd 5, Kartal Özmızrak 6, Furkan Aldemir 10, Doğuş Özdemiroğlu 6, Emircan Koşut
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Can Korkmaz 15, Lopez 10, DoğukanŞanlı 4, Boothe 4, Fall 5, Harris 2, Jankovic 7, Jones 10, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Agah Abdussamed Kızılkaya, Mustafa Kırcalı 2
1\'İNCİ PERİYOT: 20-11
DEVRE: 44-29
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-43

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 22\'nci haftasında Darüşşafaka, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u 76-61 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka 14\'üncü galibiyetini ele ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor 9\'uncu mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Darüşşafaka\'dan JaJuan Johnson oldu. 

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