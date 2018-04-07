Darüşşafaka - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-77

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Can Mavisu

DARÜŞŞAFAKA: Kartal Özmızrak 5, Wilbekin 22, Sant-Roos 8, Johnson 16, Eric 10, Kidd, Furkan Aldemir 5, Cummings 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Muhammed Baygül 5, Okben Ulubay 5

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 5, Toolson 15, Uğur Dokuyan 10, Buva 17, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 10, Buckner 18, Mert Çevik

1\'İNCİ PERİYOT: 14-24

İLK YARI: 37-43

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24\'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 79-77 yendi. Daçka bu sonuçla 15\'inci galibiyetini alırken, konuk ekip ise 14\'üncü kez parkeden boynu bükük ayrıldı.