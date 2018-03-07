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Spor

Darüşşafaka - Buducnost VOLI: 57-54

İSTANBUL, (DHA) SALON: Volkswagen HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail) DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 16, Muhammed Baygül 3, Bell 10, Johnson 17, Eric 4, Sant-Roos 3, Okben Ulubay, Cummings 2, Furkan Aldemir, Kidd 2

07 Mart 2018 01:53

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 16, Muhammed Baygül 3, Bell 10, Johnson 17, Eric 4, Sant-Roos 3, Okben Ulubay, Cummings 2, Furkan Aldemir, Kidd 2
BUDUCNOST VOLI: Gordic 10, Gibson 2, Suad Sehovic 2, Doellman 3, Zoran Nikolic 3, Ivanovic 12, Danilo Nikolic 12, Sead Sehovic 4, Popovic 4, Landry, Ilic 2
1\'İNCİ PERİYOT: 16-13
İLK YARI: 27-26
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 46-35

7DAYS Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI\'yi 57-54 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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